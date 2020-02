Homem é encontrado morto dentro do carro que dirigia em rodovia

Um homem de 61 anos, identificado por José Santos Góes, foi encontrado morto dentro de um veículo Palio, em Goioerê. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio.

O veículo foi encontrado com o corpo no meio de uma plantação de soja, às margens da rodovia PR-180, perto da entrada da Pereira, em Goioerê, por volta das 15h dessa quinta-feira.

A Polícia Civil vai interrogar pessoas próximas de Góes, para verificar se ele estava recebendo alguma ameaça ou tinha desentendimento com alguma pessoa.

De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido com o carro em movimento, no início da tarde de ontem. Para a polícia, os tiros podem ter sido efetuados por alguém em uma motocicleta que se emparelhou com ele.

Com o condutor atingido, o veículo de Góes se desgovernou, saiu da pista e entrou em uma plantação de soja, à esquerda da rodovia, batendo de raspão em um poste de sustentação da rede de energia. O automóvel só parou cerca de 50 metros da rodovia.

A vítima trabalhava como cigarreiro, fornecendo cigarros do Paraguai a pequenos estabelecimentos comerciais de Goioerê e cidades da região.

