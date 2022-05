Bandidos armados assaltam ônibus na região

Bandidos armados com pistola e revólver interceptaram um ônibus com 42 passageiros na rodovia PR-317, próximo a Floresta. Os criminosos estavam em um veículo Corolla e o assalto ocorreu na madrugada dessa sexta-feira, 6.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o coletivo seguia de Foz do Iguaçu, com destino a São Paulo. A quadrilha fez a abordagem nas proximidades de Floresta, quando ultrapassaram o ônibus e os ocupantes mostraram uma pistola e um revólver ao motorista, exigindo que ele estacionasse.

Em seguida três homens desceram do automóvel, entraram no ônibus e obrigaram o motorista a desviar para uma estrada vicinal, parando em uma plantação de milho. No local roubaram as mercadorias de 17 passageiros e fugiram.

Quando a Polícia Rodoviária foi acionada, equipes da Policia Militar já haviam chegado ao local para prestar o atendimento às vítimas. O ônibus também já havia sido levado até a rodovia.

Os policiais realizaram buscas em uma estrada rural, onde foi localizado o veículo Corolla, com placas frias. Em consulta aos sinais identificadores foi verificado que o veículo é produto de furto na cidade de Nova Aurora.

No interior do automóvel os policiais encontraram um pacote de artefatos para furar pneus de viaturas, conhecidos por miguelito.

Também foi encontrado uma munição de 9mm. Os policiais ainda realizaram uma varredura no local onde o ônibus entrou na lavoura de milho e encontraram três tabletes de maconha pesando 2 quilos e 36 gramas. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual de Floresta