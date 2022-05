Patrícia e o parto feito pelo Samu

O Dia das Mães celebrado neste domingo poderia ter um enredo diferente se fosse possível ouvir o relato de cada uma delas, falando sobre a sensação de carregar o filho no ventre por nove meses, dar à luz e amamentá-lo, acompanhando o passo a passo de seu crescimento.

Mas neste domingo, a reportagem do Tasabendo.com vai contar o “drama” e o susto vivido no mês passado por Patrícia de Souza Izabella Betina, 34 anos.

Grávida, mas esperando que a filha nasceria apenas neste mês de maio, ela estava trabalhando naturalmente como cuidadora de um idoso, no jardim Gutierrez, quando começou a sentir fortes contrações. Era por volta das 04h30 do dia 19 de abril, quando o Samu foi chamado às pressas.

“Comecei e sentir contrações de forma leve por volta das 10 horas da noite, mas depois foi aumentando e quando chegou de madrugada, por volta das 04h30 acionamos o Samu porque vi que ela ia nascer”, conta Patrícia. Segundo a mãe, assim que os socorristas chegaram ela saiu no portão quando sentiu que nem teria tempo de entrar na ambulância.

“Pensei que ia dar à luz no portão. Gritei por ajuda e a enfermeira me levou até a ambulância, momento em que minha filha, Izabela, já nasceu na maca. Foi um momento de muita tensão e só fiquei aliviada quando a peguei nos braços e ela chorou”, relata a mãe, emocionada.

Patrícia, que tem mais três filhos, disse que teve uma gestação difícil pela necessidade de trabalhar, mas destaca a imensa alegria de ser mãe. “Ser mãe é cuidar, é sofrer, proteger, superar obstáculos para seguir em frente. É um negócio louco, doloroso, mas que no final vira uma imensa alegria e felicidade”, revela ela.

Naquela madrugada, Patrícia contou com o apoio da técnica de enfermagem do Samu, Lúcia Lindo, e do condutor da ambulância, Vagner dos Santos, os quais ela agradece pelo atendimento recebido.

“Agradeci muito a eles pelo apoio que deram. A própria enfermeira se emocionou”, conta Patrícia. Passado o susto, mãe e filha foram conduzidas ao Hospital Santa Casa.