Bandidos armados assaltam ônibus e roubam objetos dos passageiros

Pelo menos cinco bandidos armados assaltaram um ônibus que fazia a linha Cascavel a Londrina na madrugada desta segunda-feira, 7, na rodovia PR-082, entre as cidades de Fênix e Quinta do Sol. Usando armas de fogo, em um veículo Hyundai Azera prata, eles abordaram o coletivo na rodovia PR-317, próximo a Floresta.

Em seguida três criminosos entraram no ônibus e obrigaram o motorista a retornar pela PR-317 e acessar a rodovia PR-082, sentido Engenheiro Beltrão a Quinta do Sol. Depois o motorista teve que desviar para uma estrada rural onde ocorreu o roubo.

A Polícia Militar de Engenheiro Beltrão foi comunicada do assalto por um policial do 19º Batalhão da cidade de Toledo. Ele havia sido informado pela sua namorada, que estava no coletivo, sobre o assalto e pediu apoio ao Destacamento de Engenheiro Beltrão, pois o ônibus estaria seguindo sentido Quinta do Sol a Beltrão.

De imediato a equipe se deslocou ao encontro do referido ônibus, e o localizaram a cerca de 3 quilômetros antes de chegar a Engenheiro Beltrão.

O motorista foi acompanhado e parou em um posto de combustível, onde recebeu apoio na segurança dos passageiros até a chegada da equipe da Policia Rodoviária Estadual para o devido atendimento e confecção do boletim de ocorrência. Ninguém ficou ferido na ação, os prejuízos foram apenas materiais.