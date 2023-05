Bandidos algemam motorista e roubam carreta com 30 toneladas de arroz

Um carreteiro transportando 30 toneladas de arroz do Paraguai para Betiim/MG, foi assaltado ao parar em um posto de combustíveis em Campo Mourão na noite dessa segunda-feira, 29.

Segundo ele, quatro bandidos em dois carros com giroflex, simulando viaturas da polícia, o abordaram e anunciaram o assalto. O homem disse que foi algemado e colocado em um dos carros.

O bando seguiu pela rodovia PR-158, sentido a Engenheiro Beltrão. Ele disse que foi deixado a cerca de 10km à frente de Beltrão, sentido a Maringá, por volta das 23h30.

De lá, retornou a pé até a cidade, onde acionou a Polícia Militar, por volta das 04h30 de hoje. Sem apresentar nenhuma documentação do veículo, ele disse aos policiais que mora no Paraguai e que seu caminhão também tem placas do país vizinho.

Como não possuía documentação, os policiais não puderam realizar a consulta, sendo o mesmo orientado a procurar a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para os procedimentos cabíveis ao fato.