Bandido assalta farmácia no centro de Campo Mourão

Uma farmácia, localizada na área central de Campo Mourão, foi assaltada por volta das 23h dessa segunda-feira. A funcionária acionou a Polícia Militar e informou que o homem invadiu o estabelecimento e, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto, levando cerca de R$ 250,00 que estavam no caixa.

Com base nas informações sobre as características do autor, os policiais realizaram patrulhamento, mas ele não foi localizado.