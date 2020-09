Morte por covid “surpreendeu” Secretaria de Saúde de Peabiru

A Secretaria Municipal de Saúde de Peabiru emitiu uma nota nesta terça-feira, informando ter sido surpreendida com a notícia da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão, de que o óbito de uma moradora da cidade, ocorrido no dia 4 de setembro, no Hospital Santa Casa de Campo Mourão teve como causa a covid-19.

De acordo com a secretaria, a paciente foi hospitalizada no dia 16 de julho, para tratamento oncológico. Durante o internamento, teve diagnóstico de covid e foi encaminhada para a enfermaria covid. No entanto, após tratamento do coronavírus, a paciente foi curada e liberada para enfermaria comum, no dia 21 de agosto.

Já no dia 28 do mesmo mês, a paciente teve complicações e foi encaminhada para a UTI geral, onde foi a óbito dia 4 de setembro. Ainda segundo a secretaria, durante o tratamento do covid, o caso chegou a ser constado no boletim municipal, mas depois foi retirado, após o próprio hospital ter considerado a cura.

“Porém, como na declaração de óbito consta, entre outras causas, o covid 19, o estado incluiu no seu boletim e o município também incluíra para que não haja divergências. Pedimos desculpas pelo ocorrido e frisamos que o município não foi informado anteriormente, trazendo os devidos esclarecimentos a partir do conhecimento do fato”, diz o comunicado da secretaria. O Hospital informou que solicitará revisão do caso ao Estado.