Bandido arromba ótica no centro de Campo Mourão

Uma ótica, localizada na área central de Campo Mourão, foi alvo de um bandido na madrugada desta sexta-feira (25), às 2:36. Imagens do monitoramento por câmeras do estabelecimento registraram toda a ação do criminoso. Ele furtou relógios e o dinheiro que estava no caixa.

A ação do ladrão durou cerca de dois minutos, deste quando iniciou o arrombamento, até a fuga. O proprietário da ótica chamou a polícia assim que o alarme foi disparado e chegou no estabelecimento um minuto após o crime. O infrator ficou 20 segundos dentro da ótica.

A Polícia Militar chegou rapidamente no local, realizou buscas nas redondezas, mas o marginal não foi localizado.

Com as imagens, a polícia deve continuar na tentativa de identificar o arrombador, que por pouco não foi pego dentro da loja.

Assista o vídeo abaixo que mostra a ação do criminoso.