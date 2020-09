Mulher grávida e o marido ficam feridos em acidente de moto

Um casal sofreu ferimentos após acidente envolvendo a moto que eles usavam e um Ford Fiesta, no Lar Paraná. A mulher, de 20 anos, grávida de cinco meses foi atendida por equipes do Siate e Samu e encaminhada ao hospital Santa Casa.

O acidente ocorreu no cruzamento da rua Bela Vista com a rua Tarumã. O condutor da moto Honda CG 150cc, de 31 anos, trafegava acompanhado da esposa pela rua Bela Vista, sentido Cohapar/Lar Paraná, quando foi surpreendido pelo Fiesta, que seguia pela rua Tarumã e invadiu a preferencial.

A moto bateu na lateral do automóvel, causando a queda do casal. Os ferimentos não foram graves, mas como a jovem está grávida, equipes do Siate e Samu estiveram no local para prestar atendimento.

Ela e o esposo, também com ferimentos sem gravidade foram encaminhados ao hospital Santa Casa. Os ocupantes do veículo Fiesta não se feriram.