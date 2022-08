Bandido armado invade sala de aula da Unespar e rouba celular de acadêmico

Um homem armado invadiu uma sala de aula do campus da Unespar de Campo Mourão na noite dessa segunda-feira, 8, e roubou o aparelho celular de um estudante. A ação causou grande tensão entre os alunos, mas o criminoso foi preso logo em seguida pela Polícia Militar.

Quando o bandido entrou na sala de aula havia apenas dois estudantes no local, um rapaz de 21 anos, de iniciais M.V.A. e uma moça de iniciais K.B.V , 18 anos, moradores de Engenheiro Beltrão e Peabiru, respectivamente. O homem anunciou o assalto e roubou o aparelho celular, a carteira com documentos e a mochila do estudante.

Assim que o assaltante saiu as vítimas comunicaram a ação para a direção da instituição e a Polícia Militar foi acionada. Em uma ação rápida o suspeito foi preso ainda próximo a faculdade.

Com ele os policiais apreenderam o simulacro de uma pistola de airsoft, porém os objetos roubados do estudante não foram localizados. A vítima e a testemunha compareceram ao local da abordagem e reconheceram o detido como autor do roubo.

Os policiais encaminharam o ladrão e a arma para a delegacia. O diretor do campus da Unespar, João Marcos Borges Avelar, disse que os estudantes receberam o suporte dos professores e que medidas de segurança já estão sendo tomadas pela instituição para melhorar a segurança.

“Infelizmente tivemos essa situação na noite de ontem. Todo suporte foi dado aos dois estudantes que foram acompanhados até a delegacia pela coordenadora do curso. A questão da segurança na Unespar já vem sendo estudada e o projeto é deixar uma entrada única para os estudantes. Também estamos em processo de contratação de um controlador de acesso e também de uma catraca para maior controle do acesso”, disse o diretor.