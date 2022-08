Serviço veterinário atende grandes animais na área rural

Assistência é feita no campo, 24h por dia, inclusive nos fins de semana; serviço ajuda animais e tutores, que não precisam se deslocar até a cidade

O rebanho brasileiro de grandes animais registra números expressivos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020 o Brasil tinha cerca de 218 milhões de cabeças de gado, aproximadamente 19 milhões de cabeças de ovinos – que incluem ovelhas e carneiros – e outros 6 milhões de equinos.

Para manter a saúde animal em dia, os criadores precisam ficar atentos ao comportamento dos bichos e às doenças mais comuns que rondam os pastos. Ao verificar alterações de comportamento na rotina, a melhor alternativa é buscar ajuda especializada com um médico veterinário.

“Todos os criadores desejam ter um rebanho saudável. Por isso, devem ficar atentos e observar sinais que mostram que o animal sente desconforto, dor, febre, apatia, fraqueza, perda de peso, respiração ofegante, queda de produtividade, dificuldade de locomoção ou menor tempo de ruminação”, explica o doutor em Ciência Animal e professor do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Integrado, Filipe Corrêa Pacheco.

Atendimento direto no campo

Para auxiliar os criadores do Paraná – que tem o 8º maior rebanho de bovinos do Brasil, com mais de 6 milhões de cabeças, e o segundo maior plantel de equinos da raça Quarto de Milha do país – o Integrado mantém há 15 anos um centro veterinário especializado em animais de grande porte com foco em equinos, bovinos, ovinos e suínos.

“O atendimento interno é feito 24 horas por dia, em todos os dias do ano, e a qualquer momento – inclusive nos fins de semana e feriados – diretamente nas propriedades rurais de todo Paraná. Isso traz mais comodidade aos animais e seus donos, que não precisam se deslocar do campo para a cidade”, enfatiza Pacheco.

O professor também menciona diversas ocasiões em que recebeu cavalos à meia noite, 2h da madrugada. “Não importa o horário; estamos sempre à disposição para cuidar dos animais e tranquilizar os tutores”, complementa.

Todo mês são atendidos 60 casos clínicos, com animais de criação ou de práticas esportivas, vindos de todos os estados do Brasil. Entre os serviços realizados pelo centro veterinário estão cirurgias abdominais e variadas, práticas odontológicas, exames de raio-x, ultrassom, endoscopia, termografia, aplicação de vacinas e medicamentos e o Vet Check – também conhecido por Exame de Compra, que fornece ao negociante informações que atestam a saúde animal.

Os estudos de quadros clínico-patológicos, manejo de feridas, estabilização de fraturas, cólicas, parto distócico, intoxicações, acidentes ofídicos, afecções do casco e outras afecções gástricas emergenciais também são realizados no Centro Veterinário Integrado, que fica em Campo Mourão (PR).

Doenças comuns em grandes animais

Entre as enfermidades mais comuns no rebanho leiteiro e que tiram o sono dos criadores estão a Mastite, que se caracteriza por uma inflamação da glândula mamária, geralmente causada pela infecção por diversos tipos de micro-organismos e bactérias.

Já a Febre Aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida pelo aparecimento de vesículas (aftas) principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido. Na sequência de incômodos aparece a Tristeza Parasitária Bovina, que é uma moléstia causada por protozoários que diminuem a produtividade do animal e podem até mesmo levar à morte. Os carrapatos são os principais vetores dessas doenças.

Por sua vez, a Brucelose provoca o abortamento nas vacas em torno de 6 a 7 meses de gestação. Essa enfermidade pode ser transmitida ao ser humano pela ingestão de leite não pasteurizado, queijos e ainda contato com sangue ou esterco dos animais.

Nos equinos, as alterações no sistema locomotor ocasionadas em consequência das competições esportivas merecem atenção. Um acompanhamento técnico antes ou depois das provas pode minimizar as lesões causadas nesses animais, garantindo o bem-estar e melhor qualidade de vida.

Ao mesmo tempo, é fundamental ter o acompanhamento nutricional desses cavalos, já que necessitam de uma dieta balanceada e equilibrada. “O descuido e má formulação das dietas acarreta graves riscos. Recebemos toda semana queixas de animais que estão com cólicas abdominais provocadas por distúrbios no estômago e intestinos,” ressalta Filipe Corrêa Pacheco.

Nos equinos, a Influenza ou Tosse Cavalar é uma doença extremamente contagiosa e que causa febre, perda do apetite, corrimento nasal, inflamação na garganta entre outros problemas. Já a Encefalite é uma enfermidade transmitida por vírus de morcegos, carrapatos e outros animais que se alimentam do sangue dos cavalos e atinge o sistema nervoso do animal, causando sonolência, dificuldade de locomoção, emagrecimento rápido, hipersensibilidade ao ruído e ao tato.

Profissionalismo e baixo custo

Mais do que um hospital-escola, o Centro Veterinário Integrado tem equipe multidisciplinar de três professores – especialistas em clínica médica, cirúrgica e anestesia – residentes, plantonistas e responsáveis pela administração e manutenção.

“O atendimento é feito pelos profissionais experientes e os alunos do curso de Medicina Veterinária apenas observam e aprendem. É importante mudar a mentalidade de que nos hospitais-escola os procedimentos são feitos por estudantes”, enfatiza o professor.

Além da expertise e do profissionalismo, outra vantagem do local é o custo do serviço. “Mesmo sendo especializados, temos valores mais acessíveis do que os praticados no mercado. No caso de cirurgias de cólica equina, por exemplo, a diferença chega a 20%”, informa Filipe Corrêa Pacheco.

Para demonstrar os benefícios do atendimento na área rural a criadores e competidores, a equipe do Centro Veterinário Integrado tem participado de provas esportivas equinas, rodeios e exposições em diversas cidades do estado do Paraná.

Serviço

O quê: Centro Veterinário Integrado faz atendimento em grandes animais com foco em equinos, bovinos, ovinos e suínos.

Onde fica: Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Jardim Batel II, Campo Mourão (PR).

Serviços que realiza: Atendimento clínico e de emergência 24 horas por dia – inclusive nos fins de semana e feriados, no próprio local ou nas propriedades rurais de todo Paraná – cirurgias variadas, práticas odontológicas e exames laborais.

Informações em horário comercial: 44-3518-2559 ou 44-99926-0893 WhatsApp

Plantão 24 horas: 44-99940-9928 e 44-99999-6112