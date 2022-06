Moto com sinais de adulteração é apreendida no centro de CM

Durante motopatrulhamento realizada na noite dessa segunda-feira, no centro de Campo Mourão, a Polícia Militar apreendeu uma moto Honda/CG 150 Titan, com vários sinais de adulteração.

Dois rapazes foram abordados ao lado da moto e um deles foi encaminhado para a delegacia, após informar que havia comprado a moto por meio de redes sociais, pelo valor de R$ 3,5 mil.

Segundo a PM, a motocicleta estava com o lacre da placa de identificação rompido, e a numeração de chassi e do motor, totalmente suprimidas. Também havia outras irregularidades que indicavam adulteração.

O rapaz disse que adquiriu a moto há cerca de seis meses, e que as negociações teriam ocorrido via redes sociais. Por isso, alegou desconhecer qualquer informação ou identificação do proprietário anterior, relatando apenas que o pagamento ocorreu mediante transferência bancária (Pix) para uma mulher que teve a identiidade revelada aos policiais.

A motocicleta apreendida e o rapaz foram encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial para que sejam adotados os procedimentos pertinentes a polícia judiciária.