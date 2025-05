Bala perdida atinge carro e assusta moradores no Jardim Cidade Nova

Uma bala perdida atingiu o teto de um veículo na tarde deste domingo (4), na rua Celeste Keller, no jardim Cidade Nova, em Campo Mourão, e assustou moradores da região. O caso aconteceu por volta das 15h.

Segundo relatos, os moradores ouviram um estampido semelhante a um disparo de arma de fogo. O proprietário do carro estava se aproximando do veículo no exato momento em que o projétil atingiu o teto e caiu ao chão, por pouco não o atingindo.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente. No local, os policiais recolheram um projétil que, a princípio, seria de uma arma de baixo calibre. A principal suspeita é de que tenha sido um tiro disparado para o alto, e que o projétil tenha descido, atingindo o veículo de forma aleatória.

O dono do carro ficou bastante assustado com a situação, assim como familiares e moradores que estavam nas proximidades. Felizmente, ninguém se feriu. O projétil foi encaminhado à delegacia e o proprietário recebeu orientações sobre os procedimentos legais.