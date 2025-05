Veículo com mercadorias de descaminho é aprendido na BR-369

A Polícia Militar apreendeu um veículo com mercadorias de descaminho oriundas do Paraguai, durante operação na BR-369, entre Campo Mourão e Mamborê. O flagrante ocorreu na manhã deste sábado, após a Central de Operações acionar uma equipe em apoio a uma guarnição que realizava acompanhamento tático a um veículo Marajó suspeito de transportar drogas ilícitas.

Outro automóvel VW/Polo estaria atuando como batedor. O veículo Polo foi localizado trafegando no sentido contrário à operação e abordado pela equipe policial. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, um homem de 35 anos.

No entanto, a vistoria no interior do veículo revelou o transporte irregular de diversas mercadorias, entre elas 10 caixas de vinho (totalizando 60 unidades), dois celulares e 10 roteadores.

O homem informou que havia adquirido os produtos no Paraguai por R$ 6.020 e que pretendia revendê-los em sua loja na cidade de Arapongas. Após contato com a Delegacia da Polícia Federal de Maringá, foi determinado que o suspeito fosse liberado e que o veículo, juntamente com as mercadorias, fosse apreendido e encaminhado ao depósito da Receita Federal. O veículo Marajó não foi localizado.