Autor de tentativa de homicídio na Vila Guarujá se apresenta e entrega arma usada no crime

O homem apontado como autor da tentativa de homicídio ocorrida na Vila Guarujá apresentou-se nesta quinta-feira (30) na Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão, acompanhado de seu advogado. Ele também entregou o revólver calibre .38 utilizado no crime.

De acordo com as investigações, a motivação do atentado teria sido uma cobrança de dívida. Um dos disparos atingiu a região da cervical da vítima, um homem de 26 anos, que ficou tetraplégico em decorrência do ferimento.

Após ser identificado, o suspeito teve seu paradeiro procurado em diversas diligências realizadas pela equipe policial, porém não havia sido localizado até então. Durante o interrogatório, o autor optou por permanecer em silêncio.