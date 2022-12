Autor de homicídio se apresenta na delegacia ao saber que já foi identificado pela polícia

A Polícia Civil elucidou o homicídio registrado na noite de sábado, 17, no jardim Maria Barleta, em Campo Mourão. Na manhã de hoje, ao saber que já havia sido identificado pelas forças de segurança, e que a polícia estava em seu encalço, o autor do crime, de 27 anos, se apresentou na delegacia.

Acompanhado de seu advogado, ele foi ouvido e confessou a autoria do crime. As polícias, Civil e Militar vinham desempenhando um trabalho conjunto para desvendar mais esse homicídio, o 22º ocorrido este ano em Campo Mourão.

A vítima, identificada por Jhonny de Moraes, 26 anos, foi assassinado a tiros logo após estacionar o veículo em frente à sua residência. O atirador se aproximou a pé e disparou contra a cabeça da vítima.

Outro envolvido no crime já havia sido preso no domingo de manhã. O carro que ele havia usado para facilitar a fuga ao autor do homicídio, um GM/Corsa Hatch, também foi apreendido.

Ele disse que deu carona e permaneceu na mata juntamente com o executor do homicídio na noite de sábado. Relatou ainda que a motivação seria que, no meio desse ano, Moraes teria executado um parente do autor do homicídio, bem como estaria ameaçando familiares do morto, naquela ocasião.