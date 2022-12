Sancionada lei que cria o Instituto de Planejamento de Campo Mourão

Foi sancionada na manhã desta terça-feira (20), pelo prefeito Tauillo Tezelli, a lei que cria o Instituto de Planejamento Urbano de Campo Mourão. A cerimônia de assinatura foi realizada no Paço Municipal com a presença dos vereadores Edilson Martins e Bina Teixeira, secretários municipais, além de representantes da sociedade.

No mesmo ato o prefeito também assinou a portaria que nomeia o coordenador geral, Carlos Alberto Facco, como presidente do instituto, que deverá ser instalado na Escola de Artes Circenses, nas imediações do Parque do Lago. O imóvel, que encontra-se desocupado, passará por reformas e adequações para a nova destinação.

Ficará a cargo do Instituto, formado por técnicos, desenvolver o planejamento urbano e controlar a gestão territorial do município, em especial quanto ao uso e ocupação do solo e aos planos, projetos e empreendimentos. Passará pela equipe projetos de leis, planos e projetos que possam impactar a gestão urbana.

“É uma estrutura para contribuir na racionalização dos investimentos públicos de acordo com o crescimento de cidade, analisar e gerenciar informações para subsidiar decisões da administração pública”, sintetiza Facco. O Instituto poderá também realizar parcerias com instituições de ensino e pesquisa para o compartilhamento de informações de interesse do município.