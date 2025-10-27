Mulher é esfaqueada e fica em estado gravíssimo em Peabiru

Uma mulher de 34 anos ficou gravemente ferida após ser esfaqueada por outra mulher, de 22 anos, na cidade de Peabiru. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (27), em uma residência do município.

De acordo com as informações, as duas mulheres estavam no local quando houve um desentendimento. Durante a discussão, a autora pegou uma faca e desferiu um golpe na região do pescoço da vítima, que ficou gravemente ferida.

Equipes de saúde de Peabiru foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. A mulher foi encaminhada em estado gravíssimo para a UPA da cidade. Devido à gravidade dos ferimentos, o SAMU foi acionado para realizar a transferência da paciente.

Após ser estabilizada na UPA, a vítima foi intubada e levada ao Hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, onde segue internada em estado gravíssimo. A autora da agressão foi presa logo em seguida.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e dar andamento às providências cabíveis.