Autor de agressão no trânsito se apresenta na delegacia e diz estar arrependido

O jovem que no final da manhã de sábado (9), agrediu um homem de 51 anos durante uma discussão no trânsito, em Campo Mourão, se apresentou nesta segunda-feira (11) na delegacia, acompanhado de seu advogado. Ele confessou o crime e afirmou estar arrependido.

Durante o depoimento, o delegado Nilson Rodrigues advertiu o agressor. “Eu disse que não vou mais tolerar esse tipo de atitude dele. Já não é a primeira vez. Há outros inquéritos de agressão tramitando na Justiça e espero que ele tenha entendido o recado”, declarou o delegado.

O rapaz alegou que a agressão ocorreu após uma discussão entre ambos quando a vítima tentava estacionar na área central e não conseguia. Segundo ele, ao descer do veículo, teria sido xingado, o que motivou a violência. O advogado Rosnei Braz disse que a agressão ocorreu devido aos “ânimos acalorados”.

“Ele (o agressor) disse que um pouco antes do local da ocorrência os dois trocaram ofensas verbais no trânsito. Logo em seguida, já com os ânimos exaltados, acabou evoluindo para a agressão física”, disse o advogado.

A vítima permanece internada e também será ouvida pela Polícia Civil nos próximos dias. O jovem, que tem outros antecedentes de violência inclusive contra o próprio pai e contra um vigilante da Santa Casa, foi liberado após prestar o depoimento.

Toda a agressão foi registrada por populares com celulares e mostram a vítima, indefesa, sendo agredida com socos no rosto sem nenhuma chance de defesa.