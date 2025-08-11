Prefeitura de CM sanciona lei que institui botão de pânico em unidades de saúde

Com o objetivo de reforçar a segurança de profissionais e usuários do sistema público de saúde, o prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, sancionou na última quinta-feira (7) a Lei nº 4891/2025, que institui a instalação do botão de pânico em todas as unidades da rede municipal de saúde. A medida contempla Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Estratégias Saúde da Família (ESFs), Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs), ambulatórios e demais equipamentos geridos pela Secretaria Municipal de Saúde.

O botão de pânico será conectado a um sistema de resposta rápida, possibilitando comunicação imediata com a equipe gestora da unidade e autoridades de segurança pública, conforme regulamentação a ser definida pelo Poder Executivo. A tecnologia será acionada exclusivamente em situações de emergência, como episódios de violência física, verbal, intimidação ou agressões a servidores e pacientes, especialmente mulheres, idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

“A segurança dos nossos profissionais e da população que utiliza os serviços de saúde é prioridade. O botão de pânico não é apenas um dispositivo tecnológico, mas uma mensagem clara de que não toleramos nenhum tipo de violência nesses ambientes”, destacou o prefeito Douglas Fabrício.

A legislação prevê ainda a capacitação dos servidores para o uso correto do dispositivo, além de regulamentações sobre sua manutenção e monitoramento. Os custos de implementação serão cobertos por recursos da própria Secretaria Municipal de Saúde.

“Essa é uma medida concreta para proteger quem cuida da nossa população. Infelizmente, ainda ocorrem situações de agressividade nas unidades de saúde. Com o botão de pânico, buscamos agir com rapidez e garantir um ambiente mais seguro para todos”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak.