Novidade: MEC autoriza curso de Odontologia do Integrado

O Ministério da Educação (MEC) publicou, na quarta-feira (8), no Diário Oficial da União, a autorização para o funcionamento do curso de Odontologia no Centro Universitário Integrado. O novo curso da Instituição, que é o primeiro na região da Comcam, garantiu a nota máxima (5) do MEC e receberá os acadêmicos interessados a partir do ano que vem.

Desde o ano passado, o Integrado estava com o processo de implantação do curso em andamento. A visita do Ministério da Educação (MEC), em 2019, constatou que a estrutura da Instituição estava além do exigido pelo órgão. Segundo o pró-reitor administrativo do Integrado, Pedro Henrique Montans Baer, a chegada do curso representa um marco para a Instituição e para o município. “A aprovação do curso de Odontologia é bastante exigente. Nosso projeto foi avaliado com nota máxima e irá complementar a atuação do Integrado na formação de profissionais de qualidade na área da Saúde”, declara Baer.

A estrutura do primeiro curso de Odontologia da Comcam está pronta para receber os estudantes. Inicialmente, foram investidos mais de R$ 300 mil na estrutura de laboratórios e equipamentos. Além disso, mais R$ 700 mil reais serão investidos ao longo do curso.

De acordo com a pró-reitora acadêmica do Integrado, Simone Colli, o curso receberá os primeiros acadêmicos já no início de 2021. “Nós já temos todos os laboratórios prontos para os dois primeiros anos do curso. É importante destacar que a Odontologia no Integrado terá como um dos diferenciais a atuação do acadêmico na área da Saúde desde o primeiro período. Nós já fechamos convênios com o município, o que possibilitará esse contato dos estudantes com a profissão desde o início do curso”, afirma Simone.

A expectativa pelo curso é grande, já que muitos estudantes que têm interesse na carreira precisam procurar outras cidades para fazer a graduação. “Com a chegada da Odontologia no Integrado, os nossos estudantes daqui poderão contar com uma estrutura excelente, com a mesma qualidade e compromisso que o Integrado oferece em todos os cursos”, garante a pró-reitora acadêmica do Integrado.