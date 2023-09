Corpo de Bombeiros do Paraná recebe doações para moradores do Rio Grande do Sul

O Corpo de Bombeiros do Paraná, que já tem participação ativa nas operações de campo por conta do ciclone extratropical que devastou dezenas de cidades do Rio Grande do Sul, ganhou uma nova missão no apoio àquele estado. A corporação vai centralizar a coleta de donativos para serem distribuídos aos milhares de moradores que ficaram desabrigados e desalojados em decorrência da tragédia.

Produtos de limpeza, higiene, alimentos não perecíveis, água e leite podem ser entregues até a próxima terça-feira (19), tanto nos quartéis do Corpo de Bombeiros de todo o Paraná quanto nos da brigada comunitária.

Essa nova frente de apoio tem como protagonista o cidadão do Paraná, que procurava uma forma de também contribuir para amenizar o drama daqueles que perderam tudo devido aos fortes ventos e às enchentes. “O Corpo de Bombeiros, além de enviar as equipes para o Rio Grande do Sul, agora participa da campanha de arrecadação de itens essenciais, para que a população paranaense também possa ajudar o estado vizinho”, comentou o comandante-geral do CBMPR, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior.

“Estamos fazendo todo o possível, tanto em relação a recursos humanos quanto materiais, para prestar toda assistência necessária nesse cenário de crise. Mobilizamos 63 bombeiros, três cães, 15 viaturas e uma aeronave. Agora, vamos também arrecadar esses materiais e levar para quem está precisando desse amparo”, acrescentou.

A iniciativa tem a colaboração da primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa. “Estamos aqui para fazer um apelo. Como todos sabemos, o Rio Grande do Sul está passando por um momento muito difícil e delicado. O Paraná já enviou uma força-tarefa, mas eles precisam muito mais da nossa ajuda. São milhares de pessoas desabrigadas que precisam dessa nossa união nesse momento difícil. Vamos, juntos, mostrar que o Paraná é um estado solidário”, reforçou.

O Rio Grande do Sul, que ainda enfrenta chuva forte em parte de seu território, tem quase 5 mil desabrigados e 21 mil desalojados devido ao evento climático extremo que assolou a região na semana passada. O número de mortos chega a 47 e há nove desaparecidos, além de mais de 900 feridos. As enchentes já afetaram pelo menos 100 municípios.

No site do Corpo de Bombeiros há um mapa interativo com todas as sedes.

Agência Estadual de Notícias