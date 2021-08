Armado com facão, adolescente ameaça parentes

A Polícia Militar teve trabalho para conter um adolescente de 16 anos. Armado com um facão, ele ameaçou de morte o irmão de 21 anos, a cunhada e sua sobrinha, de apenas 2 anos.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h40 de ontem, na Avenida João Bento, proximidades do Corpo de Bombeiros.

Aos chegarem ao local, os policiais tentaram dialogar, na tentativa de fazer com que ele soltasse o facão, porém o adolescente não acatou as ordens e ainda investiu contra as equipes policiais por mais de uma vez.

Para conter o adolescente, um dos policiais precisou efetuar disparo de munição de elastômero contra ele, que acabou soltando o facão e foi imobilizado. O menor foi encaminhado até a delegacia para s procedimentos cabíveis.