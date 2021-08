Rapaz é preso por tráfico de drogas em C. Mourão

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar, por volta das 21h30 dessa quarta-feira, pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada rua Aleixo Piovesan.

Com ele os policiais localizaram pequenas porções de maconha e 57 pedras de crack. Os policiais realizavam patrulhamento pela rua quando perceberam o rapaz em atitude suspeita.

Ao notar a presença da equipe, o jovem correu para o interior de um quintal, porém foi alcançado e abordado. Ao lado dele os policiais encontraram a droga, que estava dentro de uma caixa de cigarros.

Ao ser questionado, o suspeito disse que a residência apenas é utilizada para a comercialização de drogas. Relatou ainda que é usuário de entorpecentes e estaria vendendo drogas para pagar suas dívidas com um traficante.

Os policiais conversaram com o pai dele (que reside em outro local), e ele confirmou que o filho é usuário de drogas e que recentemente traficantes invadiram a casa do filho e o agrediram, inclusive ele ainda se encontra com alguns pontos no supercílio.

O rapaz admite a prática ilícita para sustentar o vício, mas que deseja sair “desta vida”, porém ainda deve aos traficantes e é obrigado a vender drogas. Diante dos fatos, o rapaz foi preso e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil.