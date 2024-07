Armado com faca, homem ameaça dono de bar em Corumbataí do Sul

Um homem, de 37 anos, foi encaminhado para o destacamento da Polícia Militar, ontem à noite, acusado de ameaçar o dono de um bar, em Corumbataí do Sul, e também outros frequentadores do estabelecimento, com uma faca.

O comerciante, de 53 anos, disse que o homem chegou armado e levantou a camisa, mostrando a faca para todos os frequentadores do local.

A pedido do dono do estabelecimento ele aceitou entregá-la para que fosse guardada. Passado algum tempo, após beber algumas cervejas, ele pediu a arma de volta, alegando que estava de saída.

No entanto, de posse da faca, o mesmo passou a ameaçar o comerciante, falando que iria pegá-lo depois, caso chamasse a polícia. O dono do bar pediu e ele devolveu a faca, mas continuou com as ameaças.

A Policia Militar foi ao local e o suspeito alegou que portava a arma branca para defesa pessoal. O comerciante não quis registrar queixa e o acusado foi encaminhado para a sede do destacamento onde foi instaurado Termo Circunstanciado de infração penal pelo porte ilegal de arma branca.