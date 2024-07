ABL Futsal joga fora de casa nesta quinta pela Série Bronze

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão jogará fora de casa, nesta quinta-feira (1), contra o Embala Mais de Toledo, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense Série Bronze.

A partida será às 20h, no Ginásio Alcides Pan. No primeiro turno, jogando em casa, os mourãoenses golearam por 9 a 1. Os comandados do técnico Marcio Rinaldo estão na segunda posição do Grupo L com 13 pontos.

Já os toledenses estão na quinta posição, com seis pontos ganhos. Deninho, com 30 gols, é o artilheiro do Campeonato Paranaense Série Bronze.