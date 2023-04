Apreensão de droga e munições no Oeste gera R$ 1 milhão de prejuízo aos criminosos

A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), apreendeu quase uma tonelada de drogas, em Santa Helena, no Oeste do Estado, nesta quinta-feira (27).

Foi uma ação conjunta com policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e policiais federais do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom). O prejuízo ao crime é calculado em aproximadamente R$ 1 milhão.

As forças de segurança patrulhavam uma região com possíveis portos clandestinos no Rio Paraná, em Santa Helena, quando avistaram uma movimentação de pessoas em um dos portos fiscalizados.

Com a aproximação policial os indivíduos fugiram pela região de mata e não foram localizados. No local foram apreendidos um veículo carregado com 911 quilos de maconha, além de 1.064 munições calibre 7,62mm e 432 munições calibre 5,56mm. Os produtos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

