Após ter carro apreendido, homem tenta invadir pátio do Detran com galão de gasolina

Um homem foi detido no início da tarde desta quinta-feira, 8, após tentar invadir o pátio do Detran de posse de um galão com gasolina. Segundo as informações, um pouco antes ele foi até um posto de combustível para comprar a gasolina, onde dizia estar inconformado por ter sua VW/Saveiro apreendida pela Polícia Militar.

Ao tomar conhecimento por meio de denúncia de que o suspeito havia sido deixado por um mototaxista em frente ao Detran, policiais militares foram ao local e localizaram o homem.

Em busca pessoal foi localizado com ele uma carteira de cigarros e uma caixa de fósforo. Os policiais fizeram buscas nas proximidades e encontraram um galão de gasolina já em cima do muro do pátio do Detran, sem a tampa de fechamento.

A ação rápida dos policiais evitou supostamente um incêndio no local. Indagado, ele confessou ter comprado o combustível, porém, não explicou o motivo, relatando somente que seu veículo Saveiro estaria apreendido.

Diante dos fatos e das denuncias, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de Dano Qualificado Tentado e foi encaminhado para a 16ª SDP para os procedimentos cabíveis. No momento da confecção do Boletim de Ocorrência ele ainda derrubou uma motocicleta apreendida no pátio da delegacia causando danos no tanque e no bagageiro.