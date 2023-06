Policias militares realizam parto de emergência em Campo Mourão

Uma mulher identificada por Janaina de Jesus, deu à luz dentro de um veículo Fiat Uno, com apoio dos policiais militares soldados Costa e Annelise. O fato inusitado ocorreu no último dia 26 de maio, na região do Lar Paraná, em Campo Mourão.

A mulher deu à luz um menino. A equipe composta pelos soldados Costa e Annelise, estavam em patrulhamento na região do Lar Paraná, quando na rua Curiango foram abordados por populares dizendo que em frente a uma escola havia uma mulher em trabalho de parto.

Os policiais rapidamente foram até a Escola Municipal Eroni Maciel Ribas, onde encontraram a mulher em um veículo Fiat Uno, em trabalho de parto e sendo auxiliada por outra mulher. O Samu foi acionado, mas quando chegou os policiais já haviam feito parto.

A soldado Annelise entrou no veículo e auxiliou a outra mulher que já estava realizando os primeiros atendimentos. Alguns minutos depois a criança nasceu, forte e saudável. Enquanto era realizado os procedimentos dentro do carro, o soldado Costa imediatamente afastou os curiosos e com a ajuda dos moradores providenciou material para aquecer a criança e a mãe até a chegada do resgate.

O Samu esteve no local e encaminhou a mãe e a criança até o Hospital Santa Casa para avaliações. Os policiais sensibilizados com a ocorrência estão se programando e arrecadando roupas e mantimentos para a criança. O reencontro deverá acontecer em breve.