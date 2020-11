Após saque de carga e vilipêndio de cadáver, indígenas interditam rodovia no Paraná e atacam policiais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, no fim da tarde desta segunda-feira (16), interdição da rodovia e ataque a uma equipe policial por centenas de indígenas da etnia Kaingang, na BR-277, em Nova Laranjeiras, no Paraná. O fato ocorre na mesma semana em que quatro índios foram presos após o saque de um caminhão e o pisoteamento do corpo do motorista.

Um grupo estimado em cerca de quatrocentos indígenas, dos quais muitos armados com facões, cercou e tomou uma viatura policial que fazia o policiamento no trecho de Rio das Cobras. Após investirem contra os policiais, os indígenas reivindicaram a soltura dos quatro índios presos em razão de saque de carga transportada por veículo envolvido em acidente na última quarta-feira (11), também na BR-277, quando o motorista, que faleceu no acidente, teve seu corpo pisoteado pelos saqueadores. (Saiba mais, clicando AQUI).

Após a interdição do trânsito no local, os indígenas atacaram aos policiais e apedrejaram as viaturas. A PRF mobilizou reforço policial especializado, sendo necessário o emprego do seu Grupo de Choque. Durante as negociações, foi necessário o uso de equipamentos de controle de distúrbios (gás lacrimogênio). O trânsito na via foi normalizado por volta das 19h15 sem que houvesse registro de policiais ou indígenas feridos.

Os indígenas presos em razão do cometimento de diversos crimes foram apresentados à Polícia Judiciária e seguem detidos à disposição da justiça. A PRF não negocia e não se submete a ameaças criminosas.

O fluxo viário no região está normalizado e a PRF seguirá com operação permanente do seu efetivo de Pronta Resposta Federal, do seu Grupo de Choque, do Suporte Aerotático e dos demais meios necessários para garantir que a rodovia não volte a ser interditada, preservando a mobilidade, logística e integração regional, reprimindo qualquer ato criminoso contra a sociedade paranaense e demais usuários das rodovias federais.