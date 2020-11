Autora mourãoense na disputa do melhor livro infanto-juvenil

A obra “O Mistério de Gaya”, da escritora mourãoense Prescila Francioli, participa do Prêmio Voices de Literatura Nacional na categoria Melhor Livro Infanto-Juvenil do ano. Outras duas obras foram selecionadas e concorreram na mesma categoria: Isabel Através do Espelho” (de Sara Pessoa Avelino) e “A Fantástica Livraria dos Livros Vivos” (de Rosana Ouriques).

A indicação dos livros foi feira pelos próprios leitores e a votação prossegue até o próximo dia 27. Para votar basta acessar o link:

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSdhFPafikjvMXstGDPtMy2g nOd6hKmhLu0yige3AmSv26A8Uw/ viewform

A autora de Campo Mourão revela que foi surpreendida ao abrir o seu Instagram com uma mensagem dos organizadores do Prêmio de que seu livro estava entre os finalistas na categoria infanto-juvenil e que tinha sido indicado por leitores Brasil a fora.

O Prêmio Voices foi criado para dar voz e valorizar o autor nacional. Dentre todos os indicados foram selecionados três em cada uma das sete categorias da promoção para concorrer ao prêmio de Melhor do Ano/2020. Melhor Autor, Melhor Drama, Melhor Romance, Melhor Thriller, Melhor Hot, Melhor Infanto-Juvenil e Melhor Fantasia.

Publicado pela Editora Coerência (de São Paulo), “O Mistério de Gaya” é o terceiro livro publicado pela escritora mourãoense. Foi lançado no início deste ano e a obra resultou do projeto “

Caça ao Tesouro Literário”, que a autora desenvolveu em quatro escolas públicas de Campo Mourão no segundo semestre de 2019, com o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura/Prefeitura de Campo Mourão.

A ação mobilizou 161 estudantes e contou com o desenvolvimento de atividades de leitura, redação criativa e relatos orais. Também foi estimulada a interação entre alunos, salas e colégios, incentivando a criatividades e o combate à timidez. Participaram alunos das escolas municipais Monteiro Lobato (jardim Lar Paraná), Professor Domingos José de Souza (jardim Tropical I) e Mário Quintana (jardim Ione), bem como no Colégio Estadual Oswaldo Cruz (jardim Lourdes).

Os temas abordados pelos estudantes nas redações nortearam a história contatada no livro “O Mistério de Gaya”. Prescila Francioli é a autora também dos livros Retratos de Uma Vida” (Litteris Editora) e “Fogo e Chuva” (Editora Multifoco).

O LIVRO

“O Mistério de Gaya” traz para jovens, a partir de nove anos, uma história de aventura e caça ao tesouro. No decorrer da história, há enigmas, a exemplo dos trabalhados com os estudantes que participaram do projeto, que além de serem desafios divertidos, também estimulam o cérebro.

O livro relata a história de uma menina de 12 anos – Pietra -, que procura mostrar a seus pais que é tão capaz como seus irmãos homens. Principalmente para a mãe, que vive a sofrer com o desrespeito do pai. Ela deseja que sua mãe perceba o quanto é maravilhosa e cheia de talentos. Mas, apesar de querer muito, nem sempre acredita ser capaz.

Nessa aventura, a menina encontra um pergaminho que indica uma trilha para desvendar os mistérios de Gaya. Ao lado do pássaro Azulão, ela convida os amigos Mário, Débora, Eduardo, Eloisa e Arthur para desvendarem os enigmas descritos no mapa.

Liderado por Pietra, o grupo parte em uma aventura perigosa e cheia de desafios que os faz lutar pela própria vida em busca do desconhecido e daquilo que acreditam. “Faça do seu medo uma motivação para vencer!” é a mensagem deixada pela obra.

EM SÃO PAULO

No início deste mês, Prescila Francioli lançou o livro “O Mistério de Gaya” na Flisp de São Paulo. Trata-se de importante evento literário que recebe visitantes de todo o país onde renomadas editoras fazem o lançamento de seus novos livros e apresentam seus escritores.