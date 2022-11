Após roubo, dupla troca tiros com PM e um deles acaba preso em CM

Um homem foi preso e outro fugiu após assaltarem uma pessoa no Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira, em Campo Mourão e trocarem tiros com a Polícia Militar. A ação ocorreu por volta das 14h desse sábado.

A vítima relatou que foi surpreendida por dois homens armados que estavam em um VW/Golf de cor preta. Ele reagiu entrando em luta corporal com os bandidos, mas os criminosos roubaram alguns de seus pertences e também o agrediram fugindo em seguida.

Ao ser comunicada do roubo, a PM iniciou buscas pelo veículo, que segundo a vítima estava com o vidro dianteiro quebrado. Na avenida Armelindo Trombini os policiais visualizaram o carro com os dois ocupantes. O automóvel estava em alta velocidade e logo depois entrou na rua Ferrucio Trivelato.

A equipe acompanhou o veículo e, ao se aproximar do carro, deu ordem de parada. Contudo, o motorista do Golf não obedeceu a passou a conduzir de forma mais arriscada, colocando em risco a vida de pedestres e demais motoristas.

Na altura do bairro Canadá, o motorista empunhou uma arma de fogo pelo lado de fora da janela e efetuou disparo contra a equipe. Os policiais revidaram, mas o veículo continuou em fuga.

Já no final do bairro, em uma estrada de acesso a um rio, o motorista do Golf perdeu o controle da direção e colidiu em um barranco. Na sequência, o passageiro abriu a porta e se deitou ao chão, enquanto o motorista, ao descer, apontou novamente a arma na direção da equipe policial e efetuou mais disparos.

Os policiais também dispararam, mas ele fugiu em meio a uma mata e não foi encontrado. O outro rapaz foi preso. Com ele a equipe encontrou um objeto semelhante a um carregador de pistola. No veículo foi localizada uma bolsa com os pertences da vítima. No carro também foi apreendida uma porção de maconha.

O preso disse que o carro é de propriedade do comparsa que se evadiu, e que ele estava armado com um revólver, e ele com um simulacro. Disse que teria sido convidado pelo motorista do Golf para praticar roubos na região do Parque do Lago.

O carro foi apreendido e guinchado pela PM até a delegacia. A vítima, que sofreu algumas lesões pelo corpo, reconheceu o detido como um dos autores do roubo. A ocorrência foi encaminhada para delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.