Troca de figurinhas do álbum da Copa “vira febre” entre colecionadores de CM e região

A cada quatro anos acontece a tão esperada Copa do Mundo, considerado o maior espetáculo esportivo do planeta. Além de fomentar o comércio, a competição tem diversos outros atrativos. E um dos mais aguardados é o álbum de figurinhas.

Em Campo Mourão, não é diferente, vários colecionadores se reúnem principalmente na pracinha ao lado do Museu Municipal, conhecido como Recanto dos Tropeiros, mas que nesta época pode chamar de “recanto dos colecionadores”.

A cada Copa do Mundo, o local vira ponto de troca de figurinhas do álbum da Copa, inclusive reunindo colecionadores da região. Diariamente, após às 18h, dezenas de pessoas se reúnem ali, cada um com seu álbum em busca de novas figurinhas. Tem até mãe que acompanha os filhos menores, como é o caso de Talita Bueno.

Na semana passada ela levou o filho Gustavo Henrique, 15 anos, para ajudar no fechamento do álbum. “Viemos pela primeira vez e ajudou muito. Meu filho fez várias trocas de figurinhas. É uma forma de acompanhar e incentivar também”, disse ela.

Gustavo disse que na Copa de 2018 não conseguiu fechar seu álbum. “Agora com as trocas aqui vai ficar mais fácil. Ainda faltam várias figurinhas, mas vou continuar vindo”, anima-se.

Ao lado de Gustavo, estava Aramis Nogueira, 61 anos, um veterano “nesse jogo” extra-campo. Ele conta que compra e vende álbuns. “Já estou no terceiro álbum e as coleções eu comecei na Copa de 2004. É um hobby que faço por puro prazer. Também vendo álbuns depois que completo com as figurinhas. É um ponto de encontro das pessoas onde a gente faz amizade também”, comenta ele.

Moacir do Carmo Farias, tem 71 anos e conta que acompanha as Copas do Mundo desde 1970. As coleções de figurinhas, porém, ele começou em 2014, quando o Brasil foi sede do Mundial.

“Em 2014 preenchi 20 álbuns. Em 2018 fiz mais 8, e agora já estou no 13º. Faço por diversão, já doei para netos, filhos, para um menino carente e se aparecer alguém interessado, vendo também”, afirma.

Segundo ele, o custo com cada álbum gira em torno de R$ 600,00, incluindo as trocas. “Se você não faz troca de figurinhas, gasta R$ 1 mil e não completa o álbum”, revela. A Copa do Mundo de Futebol do Catar será disputada entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro.