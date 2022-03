“Davi x Golias”, lamenta padre ucraniano sobre guerra

A guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia já dura nove dias e tem causado grande comoção no mundo todo pela crueldade dos ataques que atingem e matam tanto militares quanto civis. Famílias inteiras, inclusive crianças, de forma desesperada, buscam refúgio em países vizinhos, deixando tudo pra trás.

Para quem tem ligação com o povo ucraniano, mas está assistindo a guerra de longe, como o padre Antonio Nazarko, da Paróquia Santíssima Trindade de Campo Mourão, resta as orações e a torcida para o conflito termine o quanto antes.

“Estamos muito preocupados com a situação que estamos presenciando, um verdadeiro massacre, Davi contra Golias”, lamenta o padre, se referindo a passagem bíblica em que pequeno e frágil Davi derrota de forma categórica o gigante Golias.

Padre Nazarko, disse que da parte das igrejas e comunidades ucranianas não resta mais nada a não ser se unir em orações para que haja uma interferência divina. “O que temos assistido é muito triste, e da nossa parte a impotência perante essa realidade, em que sequer temos a noção exata do que realmente está acontecendo com o povo ucraniano. Um massacre, contra um povo desprovido de quase tudo, mas que por outro lado vemos o povo ucraniano se defendendo de forma heróica, como nunca visto antes”, disse o religioso.

O sentimento é de luto e de mobilização no mundo para que a guerra termine. Padre Nazarko disse que já participou de uma reunião com bispos e o Consulado para discutir as formas e meios de ajudar as famílias refugiadas.

“Quando se fala em acolhimento é preciso cautela, nossa comunidade ucraniana é minoria e não sabe proceder. Não sabemos onde isso vai parar e nem como fazer esse acolhimento, é uma experiência nova. A pergunta é como acolher e onde colocar as pessoas”, declarou o religioso.

Apesar de tudo, padre Nazarko confia em dias melhores, ao mencionar a força do povo ucraniano. “O povo ucraniano por mais massacrado que seja ele tem a grande capacidade de se renovar. Enquanto isso, pedimos a todos que possamos nos unir em orações pela paz no mundo.”