Após perseguição da Rocam e manobras de risco, rapaz abandona moto furtada e foge

A equipe da Rocam da Polícia Militar recuperou nessa segunda-feira, uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, com registro de furto, após o condutor abandoná-la e fugir a pé, pulando muros de um colégio e de residências, na região do jardim Cidade Nova.

Os policiais faziam um trabalho de abordagem no cruzamento da rua Vani Borges Macedo, esquina com a rua Eufrosina Teodoro de Oliveira, quando o motociclista acessou a via em alta velocidade.

Ao visualizar a equipe policial ele fez o retorno de maneira brusca e passou a se evadir em alta velocidade, sem parar nas via preferenciais, colocando em risco pedestres e demais veículos usuários da via.

Os policiais iniciaram acompanhamento por várias ruas, até que ao chegarem na rua Prefeito José Antonio dos Santos, ele abandonou a moto e pulou o muro de uma escola, passando por quintais de residências. Os policiais ainda tentaram a abordagem, mas ele conseguiu escapar.

Já a moto, após ser constatado registro de furto, foi encaminhada para o pátio do 11º BPM para os procedimentos pertinentes à Polícia Judiciária e devolução ao proprietário.