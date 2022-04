Bandidos assaltam caminhão e roubam carga de cigarros em Engenheiro Beltrão

Um caminhão que transportava uma carga de cigarros da marca Souza Cruz, além de energéticos e isqueiros foi tomado de assalto por bandidos na manhã de ontem, na rodovia PR-317, próximo ao distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão.

A empresa que fazia o monitoramento do veículo acionou a Polícia Militar por volta das 06h30, ao perceber que o caminhão havia saído da rota. Com base na localização repassada pela empresa, a equipe do destacamento da Polícia Militar de Engenheiro Beltrão foi até as proximidades da Usina Sabarálcool, onde encontrou o caminhão.

Os criminosos já haviam saído levando pelo menos metade da carga. Os policiais receberam em seguida a informação de que o motorista estava em um posto de combustível, em Ivailândia e foram até o local indicado.

A vítima contou que os bandidos estavam em um veículo Focus de cor preta e ao cruzarem com o caminhão apontaram uma arma, fazendo com que ele parasse. Em seguida um dos bandidos entrou no caminhão e seguiram por uma estrada vicinal, parando próximo à Sabarálcool.

Ele foi amarrado e levado no carro até as proximidades da fazenda Leão, onde acabou sendo abandonado. De lá saiu a pé e depois conseguiu uma carona para chegar até o distrito de Ivailândia, onde pediu ajuda.

O caminhão e o que restou da carga foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.

Com informações: Jornal Enfoque Regional