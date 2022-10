Após confusão generalizada, rapaz acelera veículo e atropela pessoas em praça de Fênix

Pelo menos três pessoas foram atropeladas por um veículo VW/Gol, na praça central de Fênix, após o motorista acelerar propositadamente contra os frequentadores do local. A ocorrência foi registrada na madrugada desse domingo, 24.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou o veículo já havia sido retirado do local. Conforme apurado pelos policiais, houve uma confusão entre um grupo de pessoas, momento em que o condutor do Gol avançou com o carro na praça, onde estavam algumas pessoas que se envolveram na confusão com ele momentos antes.

O rapaz deu a volta na rua e retornou para atropelar mais pessoas. Ele só parou porque o carro colidiu contra um poste e uma lixeira. Neste momento, populares tentaram conter o agressor, porém ele entrou em outro carro e se evadiu.

Entre os feridos está a ex-namorada do acusado. Os policiais realizaram buscas para tentar encontrar o acusado, que foi identificado pela PM, porém ele não foi encontrado. Uma das vítimas é um morador de Corumbataí do Sul.

Ao ser atropelado ele foi levado sobre o capô do carro por alguns metros até cair. A vítima foi encaminhada a um hospital de Campo Mourão com trauma a coluna.