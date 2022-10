Evento marcou o lançamento do “Campo Mourão – Cidade Natal”

Com o mini auditório do Paço Municipal “10 de Outubro” completamente lotado, foi realizada na manhã desta segunda-feira (24/10) a cerimônia de lançamento do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/2022”. A retomada das ações de cunho cultural que transformaram o Natal mourãonse – que em 2021 não aconteceram em decorrência do desdobramento da pandemia – será marcada neste ano por muitas atrações desenvolvidas no centro e em bairros da cidade.

Na abertura do evento foi destacado que o projeto surgiu em 2017, a partir de uma ideia lançada pelo prefeito Tauillo Tezelli. O desafio lançado pelo chefe do executivo municipal foi encampado pela Associação Sou Arte (ASA) e o Natal de Campo Mourão transformou-se em referência no interior do Paraná. Este ano será realizada a quinta edição do projeto, que desde o surgimento é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura.

Edilaine Maria de Castro, da Associação Sou Arte, ressaltou o apoio estratégico da Coamo Agroindustrial Cooperativa, revelando que foi a primeira empresa a aderir ao projeto em 2017, com a sua participação “abrindo as portas” para a captação de mais patrocínios. A cooperativa participou de todas as edições do “Campo Mourão – Cidade Natal” e também é parceria em 2022.

A dirigente da companhia cultural também destacou e agradeceu o apoio das demais empresas que apoiam o projeto neste ano, além de salientar o empenho dos órgãos e dos servidores municipais.

Em nome dos patrocinadores falou o diretor Administrativo e Financeiro da Coamo, Antonio Sérgio Gabriel, que emocionou-se ao falar sobre a nova realidade do Natal em Campo Mourão. Também o prefeito Tauillo Tezelli usou da palavra, destacando a somatória de esforços dos mais diferentes segmentos em torno do projeto e a importância da ação, que assegurou aos mourãoenses um Natal à altura da cidade e projetou o Município em âmbito estadual e nacional.

PROGRAMAÇÃO

A programação para este ano foi anunciada durante o evento de lançamento do projeto e entre as atrações estão a tradicional apresentação de espetáculo na praça da Catedral de São José, com a chegada do Papai Noel. Na sequência, o espetáculo será encenado nos jardins Lar Paraná e Tropical.

A programação inclui ainda o cortejo natalino pela avenida Irmãos Pereira, túnel de luzes, mostra cultural, carreata, Quintal do Noel, etc. A praça São José e arredores receberão ambientação natalina para a apresentação do espetáculo. Também as praças dos dois bairros que receberão o espetáculo vão ganhar ambientação natalina.

Neste ano, o projeto tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial).

A cerimônia de lançamento contou com a participação de autoridades, lideranças da comunidade, dirigentes de instituições do setor produtivo e da sociedade civil organizada, diretoras de escolas que participam do projeto, representantes do setor cultural e profissionais da imprensa, entre outros.