Após aborto, jovem sofre hemorragia e esconde feto em saco plástico

Foi internada no início da noite de ontem no hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, uma jovem de 20 anos, após supostamente ter praticado um aborto.

Com sangramento intenso, ela negou às enfermeiras que estivesse grávida, mas a Polícia Militar foi acionada e ao vistoriar o local onde a jovem mora, os policiais encontraram o feto de aproximadamente sete a oito meses, dentro de um saco plástico, na lavanderia.

A Polícia Civil foi acionada e o feto do sexo feminino, praticamente já formado, foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), que vai apurar se o bebê nasceu com vida ou não.

Segundo as informações, a jovem é estudante de medicina veterinária. Ela deu entrada no hospital com um sangramento intenso e, na triagem, disse que não sabia por que motivo estava passando mal daquele jeito. Mesmo diante das evidências e questionada várias vezes, negou que estivesse grávida.

No entanto, após ser examinada por um ginecologista, exame de ultrassom confirmou que ela havia acabado de ter um parto. A Polícia Militar então foi acionada e ao vistoriar o local onde a jovem mora (uma república) no centro da cidade, um feto foi encontrado dentro de um saco plástico, escondido na lavanderia.

A estudante permaneceu internada, por conta da grave hemorragia que sofreu, mas ao receber alta deverá prestar esclarecimentos na delegacia.