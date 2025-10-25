Homem é preso com pistola após denúncia de agressão em praça pública de Araruna

A Polícia Militar prendeu um homem de 51 anos na tarde deste sábado (25), em Araruna, após denúncia de agressão em uma praça pública. Segundo informações repassadas ao destacamento, dois indivíduos teriam agredido outro homem e exibido uma arma de fogo antes de fugir em um VW/Gol branco.

Durante o patrulhamento, a equipe localizou o veículo a cerca de 300 metros do destacamento. Após uma breve tentativa de fuga, o carro foi abordado. No assoalho, próximo ao banco do motorista, os policiais encontraram uma pistola Taurus G3 Toro, calibre 9mm.

Os ocupantes foram identificados como um homem de 51 anos e um adolescente de 16 anos. O adulto assumiu ser o dono da arma, alegando que a havia utilizado para “abater um porco” e negando ter agredido qualquer pessoa.

O adolescente foi liberado, enquanto o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com a arma apreendida, à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais cabíveis.