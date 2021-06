Alcoolizado, rapaz agride esposa na área central de CM

Em mais um caso de violência domestica em Campo Mourão, uma jovem de 20 anos foi agredida pelo esposo, de 22. O fato ocorreu por volta das 19h desse domingo, na rua Guarapuava.

A vítima relatou aos policiais que chegaram para atender a ocorrência, que o companheiro retornou para casa embriagado e agressivo. Com ferimentos no lábio e no rosto, além de hematomas no pescoço, ela relatou que depois de uma discussão, o esposo teria partido para a agressão.

O pai dele precisou intervir. Quando os policiais chegaram ao local, ele ainda estava bastante alterado e foi encaminhado para a delegacia.