Agência bancária é isolada com suspeita de bomba em Maringá

Uma suspeita de bomba mantém a agência do Banco do Brasil, na esquina da Rua Joubert de Carvalho com a travessa Guilherme Almeida, no centro de Maringá, isolada desde a madrugada desta sexta-feira (3).

A Polícia Militar foi acionada após o alarme disparar e mantém uma equipe no local. De acordo com a agência, um homem entrou no local e tentou arrombar um caixa eletrônico com uma ferramenta popularmente conhecida como chupa-cabra.

Ele fugiu, mas deixou uma bolsa com celular e fios na agência. O Esquadrão Antibombas de Curitiba foi acionado para remover o pacote do local com segurança.

Com informações CBN Maringá