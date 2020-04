Prefeito de Corumbatai cancela festa e destina verba para saúde

A pandemia de coronavírus já começa a afetar as festas de pratos típicos da região. O prefeito de Corubataí do Sul, Carlos Rosa Alves (Carlos Caxão) comunicou ontem, por meio de uma live, que a festa do Cabrito Apressado está cancelada.

O evento gastronômico acontece todo ano, no último domingo de maio. O recurso que seria investido na festa, será destinado para a saúde, segundo o prefeito. “A verba vai ser destinada para a saúde”, decretou Alves. Ele não descartou a realização da festa em outra data, caso a pandemia de coronavírus fique sob controle na região.