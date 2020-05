Adolescentes são apreendidos em tentativa de furto a moto, na S. Casa

Três adolescentes foram abordados pela Polícia Militar, enquanto tentavam furtar uma moto, no pátio do hospital Santa Casa, em Campo Mourão. Com eles, os policiais apreenderam uma chave mixa.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h dessa quinta-feira. Ao receber a informação que havia três rapazes em atitude suspeita rondando as motocicletas, uma equipe da PM foi até o local e conseguiu abordar os adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos.

Com um deles os policiais apreenderam uma chave “mixa”. Ele estava tentando ligar uma motocicleta quando os policiais o abordaram. Os outros dois tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais.

Com eles também foram localizados dois capacetes. Os três foram apreendidos e encaminhados até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as devidas providências.