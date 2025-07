Adolescentes acolhidos furtam carro de instituição e são apreendidos pela PM

Dois adolescentes acolhidos na Associação Mão Cooperadora, em Campo Mourão, foram apreendidos pela Polícia Militar após furtarem um veículo da instituição. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (23), após a central 190 ser acionada com a informação de que um carro branco havia sido levado pelos menores, que fugiram em rumo ignorado.

De acordo com funcionários do local, os adolescentes teriam pegado a chave do veículo durante a madrugada, sem que a ação fosse percebida de imediato. Ao tomar conhecimento do furto, a equipe policial iniciou patrulhamento e localizou o automóvel, iniciando o acompanhamento.

A abordagem foi realizada com sucesso, sendo constatado que o veículo era conduzido por um adolescente de 14 anos, tendo como passageiro outro menor, de 13 anos. Ambos foram encaminhados, juntamente com o carro recuperado, à 16ª Subdivisão Policial para os procedimentos legais.