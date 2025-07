Homem é detido por furto em supermercado de Campo Mourão

Um homem de 61 anos foi detido na tarde desta quarta-feira (24) após ser flagrado furtando mercadorias em um supermercado localizado em Campo Mourão.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento percebeu a ação do suspeito e o abordou nos fundos do mercado. Com ele, foram encontrados quatro pacotes de café da marca Coamo, quatro balas tipo Halls e dois desodorantes da marca Rexona. O homem foi contido por funcionários até a chegada da equipe policial.

No local, o comerciante manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor. Diante disso, o suspeito e os produtos recuperados foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais.