Adolescente é morto com tiro na cabeça no 20º assassinato do ano em Campo Mourão

O adolescente Vinicius Eduardo da Cruz, de 17 anos, é mais uma vitima de homicídio em Campo Mourão. Ele foi morto com um tiro na cabeça na tarde deste sábado, na rua Valdomiro Ferrari, no conjunto Avelino Piacentini. Foi o 20º assassinato do ano no município.

O tiro foi disparado pelo garupa de uma moto que estava armado com um revólver. De acordo com as informações da Polícia Militar, Eduardo teria discutido com duas pessoas que estavam em uma moto.

No entanto, ao perceber que um deles estava armado, ele ainda tentou correr, mas foi perseguido e baleado na cabeça pelo homem que estava na garupa da moto. Foram vários disparos e até um veículo que estava estacionado na rua foi alvejado.

O adolescente tinha passagens pela polícia e ainda nessa sexta-feira, teria escapado de um atentado a tiros. Equipes da Polícia Militar, Civil e Cientifica estiveram no local para fazer os trabalhos periciais e iniciar as investigações. O corpo foi encaminhado para o IML. Os autores do crime estão foragidos.