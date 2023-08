Colégio Agrícola realizou a 8ª Mostra de Culturas de Inverno

Foi realizado nessa quinta-feira, a 8° edição da Mostra de Culturas de Inverno, promovida pelo Colégio Agrícola de Campo Mourão. O dia de campo, já tradicional no município, acontece anualmente a partir da implantação de parcelas demonstrativas de diversas culturas agrícolas.

O diretor geral do Colégio Agrícola, Amarildo Affonso, relata que a mostra foi realizada por estudantes do 3° ano do curso Técnico em Agropecuária. “Eles são orientados por uma equipe técnica do colégio , formada por professores, extensionistas do Instituto de Desenvolvimento do Paraná (IDR), e também profissionais de empresas parceiras”, explica o diretor .

Affonso declara que o evento busca desenvolver e aprimorar competências e habilidades que os estudantes estarão desempenhando ao entrar no mercado de trabalho.

O dia de campo reuniu várias empresas da área agropecuária, com exposição de seus produtos e equipamentos agrícolas.