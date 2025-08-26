Adolescente é esfaqueado no centro de Pitanga

Um adolescente de 16 anos foi ferido com um golpe de faca na área central de Pitanga na madrugada de domingo, 24. A tentativa de homicídio ocorreu por volta da 0h20.

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que o jovem foi atingido no abdômen por um homem, que fugiu em seguida acompanhado de outro indivíduo. Imagens de uma câmera de monitoramento da rua registraram toda a ação.

A vítima foi socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal. Durante buscas, equipes do 16º BPM localizaram um suspeito de 32 anos, que confessou ser o autor do crime e indicou ter jogado a faca em um terreno baldio.

Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de lesão corporal gravíssima e tentativa de homicídio, sendo encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.