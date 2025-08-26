Centro Universitário Integrado abre inscrições para o Vestibular de Medicina 2026

O Centro Universitário Integrado de Campo Mourão abriu inscrições para 125 vagas no curso de Medicina com início para o primeiro semestre de 2026. As inscrições para o vestibular tradicional, que oferece 110 vagas, vão até 30 de outubro pelo link. A prova será realizada em 1º de novembro, com abertura dos portões às 7h e fechamento às 8h, no Eco Campus, Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II. Os candidatos que necessitam de atendimento especial, para realizar a prova, têm até 17h do dia 27 de outubro para protocolar os documentos comprobatórios.

Para o processo seletivo via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com 15 vagas disponíveis, as inscrições encerram em 3 de novembro clicando aqui. Nessa modalidade, o estudante não precisa realizar nenhuma prova, já que a seleção será feita utilizando somente o resultado obtido em provas do Enem. A instituição pode considerar os resultados das últimas cinco edições anteriores, para isso será feita uma consulta no site do INEP e o cálculo da média aritmética de todas as notas obtidas nessas 5 edições do Enem para validar a pontuação do candidato. Em caso de empate, a nota da redação será usada como critério desempate.

QUALIDADE RECONHECIDA PELO MEC

O Centro Universitário Integrado, situado em Campo Mourão–PR, recebeu nota máxima (5) no Conceito Institucional (CI) do MEC, evidenciando excelência em critérios como infraestrutura, gestão administrativa e qualidade do ensino. O curso de Medicina ofertado pela instituição alinha infraestrutura moderna, corpo docente qualificado e metodologia inovadora. Além da sólida base técnica e científica, o curso incentiva a pesquisa, a inovação e o empreendedorismo em saúde, com projetos interdisciplinares, ligas acadêmicas e recursos digitais de última geração, como inteligência artificial aplicada ao diagnóstico e plataformas online de aprendizagem.

Em 30 laboratórios modernos e equipados, com ampla infraestrutura, os acadêmicos aprendem a desenvolver múltiplas aptidões técnicas e socioemocionais para se destacarem na profissão. Ao mesmo tempo, utilizam as instalações de ponta, como o Hospital Simulado, o Laboratório de Ultrassonografia, o Centro Cirúrgico Educacional e os Simuladores de Realidade Avançada, que são ambientes inovadores no Brasil e permitem o aprendizado com padrão internacional.

O curso já contabiliza mais de 30 mil atendimentos realizados em seu ambulatório, reforçando a inserção precoce dos estudantes nos serviços de saúde. Além disso, os alunos participam do internato de medicina, etapa em que atuam diretamente na rede pública da região, ampliando o vínculo com o futuro campo de atuação e fortalecendo a formação prática. Essa vivência é potencializada pela estrutura da cidade, que oferece hospital simulado de ponta, unidades de prática em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unidade Básica de Saúde (UBS), hospitais gerais e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“As metodologias utilizadas — Problem Based Learning (PBL), Team Based Learning (TBL), Design Thinking e Exame Clínico Objetivo e Estruturado — proporcionam uma formação centrada na aprendizagem ativa, no trabalho em equipe, na responsabilidade e na resolução de problemas. As parcerias com instituições e secretarias de saúde do Noroeste do Paraná oferecem aos estudantes a oportunidade de vivenciar o atendimento a pacientes reais sob supervisão qualificada”, explica o diretor do curso de Medicina do Integrado, Heber Amilcar Martins.

A abordagem holística permeia toda a formação, tratando o paciente em seus aspectos físicos, mentais e sociais. Para a coordenadora do curso de Medicina do Integrado, Taísa Rocha Navasconi Berbert, projetos de extensão como o Humanika, que oferece atendimento humanitário às comunidades do estado do Amazonas, reforçam o compromisso social da instituição e possibilitam que os acadêmicos vivenciem de perto os desafios enfrentados em diferentes realidades. “Quando nossos acadêmicos retornam das missões humanitárias, eles atribuem novos sentidos à profissão”, complementa a coordenadora.

Para o diretor, essa combinação de qualidade acadêmica, infraestrutura diferenciada e compromisso com a inovação prepara médicos capazes de integrar ciência, tecnologia e humanização no cuidado com a saúde.

“Nossa proposta pedagógica prepara médicos preparados para os desafios contemporâneos da saúde. A integração entre teoria e prática, aliada à infraestrutura diferenciada, resulta em profissionais capacitados e comprometidos com a excelência no atendimento”, complementa Heber Amilcar Martins.

SERVIÇO

O que: Vestibular de Medicina 2026 – Centro Universitário Integrado de Campo Mourão

Quando: Prova do vestibular em 1º de novembro de 2026

Onde: Eco Campus Integrado — Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão–PR

Como:

Inscrições para o vestibular: 19 de agosto até 30 de outubro.

Inscrições para o Enem: 19 de agosto até 3 de novembro.

Onde se inscrever:

Informações:

Edital vestibular:

https://docs.google.com/document/d/1kjnLyoq1ShJ2Bike3YfCKdNBdZxB2owl/edit?tab=t.0

Edital Enem:

https://docs.google.com/document/d/1_9ndn8tcjAWwhDqTSbajp6zHs-uSEgu8/edit?tab=t.0